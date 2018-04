Seizoen Frenkie de Jong voorbij wegens enkelkwetsuur

,,Hij speelt dit seizoen niet meer in competitieverband'', zei trainer Erik ten Hag. De Jong raakte eind februari tijdens een training geblesseerd. Zonder hem verloor Ajax bij Vitesse en PSV, waardoor de landstitel naar de club uit Eindhoven ging. De ploeg van Ten Hag heeft zondag aan een gelijkspel tegen AZ genoeg om de tweede plaats en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League veilig te stellen.



Een dag eerder kan Jong Ajax het kampioenschap in de Jupiler League binnenhalen. De Amsterdamse beloften gaan de laatste speelronde in met één punt voorsprong op Fortuna Sittard en drie op NEC. Jong Ajax ontvangt zaterdagavond De Graafschap en kan dan 'gewoon' beschikken over de spelers die doorgaans reserve zijn bij het eerste, onder wie spits en topschutter Mateo Cassierra (zeventien doelpunten).



,,Hij zal zondag bij ons zijn, maar zaterdag ook bij Jong Ajax spelen'', zei Ten Hag. ,,We willen de spelers die de afgelopen maanden richting het kampioenschap zijn gegaan ook de ervaring van het kampioen worden meegeven.''



Ten Hag heeft nog steeds de hoop dat Justin Kluivert bijtekent. Het contract van de kersverse international loopt over een jaar af. ,,We gaan er nu nog van uit dat Justin bijtekent. Dat willen we heel graag. Maar we moeten er ook rekening mee houden dat hij dat niet gaat doen.''