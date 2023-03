Seizoen voor Armando Obispo lijkt voorbij, PSV-verdediger wekenlang uitgeschakeld

Voor PSV-verdediger Obispo (24) is het seizoen zo goed als zeker over. Hij raakte tijdens zijn invalbeurt in het duel met Vitesse geblesseerd en komt normaal gesproken niet meer in actie. Volgens de eerste berichten is hij er door een knieblessure zo’n acht weken uit, maar PSV hoopt nog dat een nader medisch onderzoek tot een iets gunstigere prognose leidt.

De Eindhovense club heeft daarom nog enige hoop dat Obispo voor het einde van het seizoen zijn rentree kan maken. Na het duel met Feyenoord van begin februari verdween de door PSV opgeleide verdediger uit de basis en speelde hij tot aan vorige week geen seconde meer. Dat was opmerkelijk, want daarvoor stond Obispo in vrijwel elk duel in de basis.

PSV verwacht op korte termijn dat Olivier Boscagli de problemen in de selectie kan opvangen. Hij is net als Obispo linksbenig en na een zware knieblessure weer fit. Daarnaast is Jarrad Branthwaite beschikbaar voor die positie. De afgelopen periode had hij naast André Ramalho een basisplek.