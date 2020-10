Senesi met Feyenoord terug in Emmen waar het voor hem allemaal begon

Marcos Senesi debuteerde vorig seizoen in september voor Feyenoord als invaller tegen FC Emmen. De Argentijn liet geen geweldige indruk achter maar in de weken die volgden werd hij steeds beter. Het kan haast geen toeval zijn dat Feyenoord deze week tegen Wolfsberger AC vier treffers incasseerde. De Argentijn was er niet bij door een schorsing, maar Dick Advocaat kan de centrumverdediger zondag in Emmen weer gewoon opstellen.

Door Mikos Gouka

Senesi moet Feyenoord bij de hand nemen in defensief opzicht. Bij Feyenoord, dat donderdag uiteraard ook goals incasseerde omdat arbiter Jovanovic er een potje van maakte met het uitdelen van strafschoppen, mag er weinig verkeerd gaan. De ploeg komt voortdurend op achterstand en maakt in de wekelijkse inhaalrace teveel fouten. In en tegen Emmen hoopt Advocaat eindelijk weer eens een duel te kunnen controleren.

,,Het was heel slecht tegen Wolfsberger AC en het moet zondag beter’', zei Bart Nieuwkoop. Logische woorden uiteraard. Maar is Feyenoord inmiddels aanbeland in een periode waarin de volgende versnelling niet meer kan worden gevonden of is de moeizame maand pas het begin van alle sportieve ellende? Dat antwoord volgt zondagmiddag.

Dick Advocaat heeft weinig mogelijkheden om iets anders te doen. De trainer mist ook zondag weer veel spelers. Leroy Fer, Robert Bozenik, Joao Teixeira, Sven van Beek, Nicolai Jorgensen en Luis Sinisterra zijn niet beschikbaar. Het maakt de spoeling dun. ,,Het is zorgelijk dat Linssen steeds in de punt moet spelen. Hij is een linkerspits, hij doet zijn best, maar hij is geen spits’', zegt Advocaat.

De trainer weet dat na vier wedstrijden zonder winst alleen het resultaat telt in Emmen. Een tegenstander die doorgaans thuis de punten weet te pakken. Maar het thuisvoordeel lijkt niet meer te bestaan. ,,Na de 1-2 tegen Wolfsberger AC zie je normaal het publiek er vol achter gaan staan’', zegt Nieuwkoop. ,,Dat is helemaal niet meer zo nu de stadions leeg zijn.’'

Emmen zal het dus zelf moeten afdwingen. Feyenoord kan zich geen fouten veroorloven. Met Senesi terug in de gelederen. Het is even overleven voor de Rotterdammers zoals Senesi dat deed na de moeizame start in Emmen. Feyenoord ontmoet na Emmen nog CSKA Moskou en FC Groningen alvorens er weer een interlandbreak is en de geblesseerden misschien weer kunnen aansluiten.