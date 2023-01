Sensationele terugkeer van Peter Hyballa als trainer van NAC Breda

NAC Breda heeft bij de aanstelling van een nieuwe trainer een verrassende keuze gemaakt. Peter Hyballa, die in juli 2020 na vijf maanden tegen zijn zin in moest vertrekken bij de club, maakt een sensationele rentree en tekent een contract tot het einde van dit seizoen.

Hyballa wordt niet gehaald om enkel de boel op te schudden. Hij is geen kortetermijnproject. In de overeenkomst is namelijk een optie opgenomen om de verbintenis met één jaar te verlengen. Van beide kanten is naar elkaar toe uitgesproken dat de intentie er is om tenminste anderhalf jaar samen te werken en NAC uit het moeras van de eerste divisie te trekken. De optie is welbeschouwd een soort clausule om de eerste maanden van het dienstverband te evalueren.

De terugkeer van de 47-jarige Duitse Nederlander mag gerust een sensatie worden genoemd. Na zijn ontslag bij NAC was Hyballa kortstondig werkzaam bij Wisla Krakau (achttien wedstrijden), Esbjerg fB (vier wedstrijden), Türkgücü München (acht wedstrijden) en AS Trencin (twee wedstrijden). Sinds augustus vorig jaar zat hij zonder club.

Hyballa is de opvolger van Robert Molenaar. Die werd direct na de kerstdagen ontslagen wegens tegenvallende resultaten. NAC staat slechts twaalfde in de Keuken Kampioen Divisie, een plaats die aan het eind van het seizoen niet toereikend is voor deelname aan de play-offs. De laatste weken zat Ton Lokhoff als interim-coach op de bank.

Quote De stad Breda is nooit uit mijn gedachten geweest, dat is bekend Peter Hyballa

,,We zijn blij met het aantrekken van Peter. Hij is op dit moment de juiste man op de juiste plaats voor ons”, aldus Pierre van Hooijdonk, die deel uitmaakt van de raad van commissarissen van NAC en verantwoordelijk is voor de technische zaken. ,,Wij zien bij Hyballa een manier van werken die volgens ons past bij de clubcultuur en bij onze jonge spelersgroep. Ook Lokhoff is tevreden met de benoeming van Hyballa.”

De aanstelling van Hyballa is afgestemd met Peter Maas, die 1 februari als technisch directeur bij NAC begint.

Hyballa werkte in Nederland eerder ook als hoofdtrainer bij NEC. ,,De stad Breda is nooit uit mijn gedachten geweest, dat is bekend, heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken”, zegt hij over zijn nieuwe aanstelling in Breda. ,,Ik vond het echt bijzonder dat Pierre me belde voor deze functie bij de club. Voor nu is het voor mij meteen ‘volle bak’ erop. Het behalen van de play offs is het grote doel en verder komen in de beker is uiteraard ook van groot belang. Ik begin er graag aan, omdat je bij NAC nooit alleen staat in zo’n situatie. Je hebt thuis altijd een heel stadion achter je, ik verheug me daar op.”

Hyballa begint zaterdag bij NAC. Lokhoff is vrijdag tijdens de uitwedstrijd tegen TOP Oss nog de eindverantwoordelijke.