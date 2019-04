Serero is vooral blij voor Ajax

Vitesse gaf tegen PSV tot drie keer toe een voorsprong weg. ,,Ik denk dat we hadden moeten winnen’', aldus Serero. ,,We wilden aanvallen. We bleven gaan, tot het einde. Het was een geweldige wedstrijd.’'

De videoscheidsrechter speelde een grote rol in de Gelredome. ,,Mentaal is het erg moeilijk en moet je sterk zijn. In het veld vroegen we de scheidsrechter ook waarom hij de ene keer niet naar de kant ging om beelden te bekijken en de andere keer wel. De trainer zei in de rust dat we niet te veel aandacht moesten geven aan de scheidsrechter. Helaas zat een overwinning er net niet in.’’