Seuntjens en Kramer pakken spotlights tijdens vermakelijke remise in Sittard

Video Slordig Ajax ziet af tegen FC Twente en laat punten liggen in Enschede

22 augustus Ajax is in Enschede tegen het eerste puntenverlies van het seizoen aangelopen. De zwak spelende landskampioen leek via Sébastien Haller nog met de zege aan de haal te gaan, maar daar stak Robin Pröpper in de slotfase een stokje voor: 1-1.