Siebert zwaait na 18 jaar af als grensrechter in eredivisie: ‘Ik had het wel even zwaar’

,,Dat was in 2003, het was een duel tussen Heerenveen en Roda JC. Het werd 3-4", blikte Siebert bij ESPN met een glimlach terug. ,,Ik zag er wel heel anders uit toen. Ik had bijvoorbeeld veel meer haar.”

Siebert, die ook actief was in onder meer de Champions League, had niet verwacht dat hij emotioneel zou reageren na het laatste fluitsignaal van arbiter Pol van Boekel. ,,Normaal ben ik een nuchter persoon. Maar toen Pol van Boekel op me af kwam lopen, besefte ik ineens: ‘het is klaar nu’. Mijn afscheid was goed geregeld door de thuisclub. Helaas was er geen publiek bij, maar dat is nu eenmaal zo.”