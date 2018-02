Siemerink nieuwe teammanager Ajax

Vitesse wil zondag alleen Feyenoorders in uitvak Gelredome

18:47 Vitesse gaat er zondag alles aan doen om van de thuiswedstrijd tegen Feyenoord een geel-zwart feestje te maken. Vorig seizoen leek het wel alsof de Arnhemse club in april een uitwedstrijd speelde in de Gelredome, waar op de tribunes en zelfs in de skyboxen honderden aanhangers van Feyenoord zaten.