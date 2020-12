Sinisterra eindelijk terug bij Feyenoord: ‘Ondanks alles een fantastisch jaar geweest’

Door Mikos Gouka



Een korte, veelbelovende invalbeurt tegen Wolfsberger AC. Een iets langer optreden in Venlo tegen VVV, waar de stand na zijn entree razendsnel van 0-0 naar 0-3 ging. En zondag in de Gelredome tegen Vitesse opnieuw een invalbeurt, met als grootste wapenfeit een fraaie kopbal tegen de lat.



Luis Sinisterra (21) is, tien maanden na het oplopen van zijn zware kruisbandblessure tegen PEC Zwolle, helemaal terug. Trainer Dick Advocaat zei zondag in Arnhem al dat hij de Colombiaan tegen Heerenveen langer zou kunnen inzetten dan de dertig minuten tegen Vitesse.



,,In Oostenrijk tegen Wolfsberger werden we uitgeschakeld en was ik na afloop geëmotioneerd’’, zegt Sinisterra. ,,Uiteraard was er de teleurstelling dat we uit de Europa League lagen, maar ik voelde vooral emotie omdat ik eindelijk weer op het veld stond. Daar had ik tien maanden naar toegewerkt.’’