Sipke Hulshoff in beeld als hoofdtrainer bij Heerenveen én Go Ahead

Sipke Hulshoff is in beeld om bij Heerenveen de nieuwe hoofdtrainer te worden. De 47-jarige Fries mag sowieso niet mopperen over belangstelling, want ook Go Ahead Eagles heeft hem in het vizier om na dit seizoen Kees van Wonderen op te volgen als trainer van Go Ahead Eagles.