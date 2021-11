Situatie van ernstig zieke Simon Kistemaker opnieuw verslechterd

Dat vertelde Hans Kraaij Junior zondagochtend bij ESPN. ,,Sinds zijn vrouw is overleden, is zijn lust om te leven een stuk afgenomen’’, aldus de analyticus. Kraaij was samen met Erik ten Hag op bezoek bij Kistemaker. ,,Hij zei dat hij het fijn vond dat hij afscheid kon nemen van Erik, want hij wil niet meer. Toen we vertrokken, zei hij dat hij van ons houdt. Dat zou de stoere Simon Kistemaker in normale omstandigheden nooit tegen ons zeggen.’’