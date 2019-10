Sjaak Troost: Er was geen ruimte meer om Jaap over te halen

Twee nederlagen verder is het huwelijk tussen Stam en Feyenoord toch echt over. Na de kansloze nederlagen bij Young Boys (2-0) en Ajax (4-0). Vooral die laatste afstraffing tegen de aartsrivaal kwam bij Stam als een mokerslag aan. Troost: ,,Hij meldde me vandaag dat hij het niet meer zag zitten. Dat was een vrij kort gesprek. Jaap was vrij duidelijk. Er was geen ruimte om hem over te halen. Zo is Jaap. Het was voor hem een optelsom van de laatste weken. En de nederlaag tegen Ajax was ook niet niks hè. Als het aan ons had gelegen was hij nu nog de trainer van Feyenoord geweest.’’