Sjoerds eredivisie: Feyenoord presteert al maanden onder de maat

In aanloop naar speelronde tien van de eredivisie laat Sjoerd Mossou zijn licht schijnen over wat er speelt rondom het Nederlands voetbal. Dit keer over het verval van Feyenoord en het eventuele bondscoachschap van Ronald Koeman.