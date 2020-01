‘Slangenmens’ Rob Rensenbrink (72) overleden

Oud-internationalOp 72-jarige leeftijd is gisteren oud-international Rob Rensenbrink overleden. De voetballer, die de bijnaam het Slangenmens had, wordt vooral herinnerd door de bal op de paal in de de slotminuut van de WK-finale van 1978 tegen Argentinië. Het stond toen 1-1. Argentinië zou in de verlenging met 3-1 winnen.

De voormalige linksbuiten van het Nederlands elftal leed aan progressieve spierziekte. Hij is gisteren gestorven in zijn woonplaats Oostzaan in huiselijke kring. Oud-voetballer Jan Mulder bracht zijn overlijden namens de familie naar buiten.



Rensenbrink verwierf in zijn carrière vooral faam in België, waar hij speelde voor Club Brugge en RSC Anderlecht. Mulder, de voormalig aanvaller die met Rensenbrink samen speelde bij Anderlecht, noemt hem een ‘hele grote speler’. “In België staat hij bekend als de beste speler ooit in de competitie. Hij was een geweldige dribbelaar, zijn specialiteit was de slalom. Hij kreeg in België ook de bijnaam ‘Slangenmens”’, aldus Mulder.



Rensenbrink speelde twee WK-finales met Oranje, in 1974 en 1978. Legendarisch is zijn bal tegen de paal in de verloren finale van 1978 in en tegen Argentinië. Het beeld staat bij velen op het netvlies gegrift: bij een stand van 1-1 en na bijna 90 minuten kwam er een lange pass van Ruud Krol, Rensenbrink nam de bal aan, maar schoot op de linkerpaal. In de verlenging die volgde scoorde de Argentijnen nog twee keer. Rensenbrink was die eindronde een van de beste spelers van het Nederlands elftal. Tegen Iran maakte hij zelfs een hattrick.

In 1969 maakte de Noord-Hollander op 21-jarige leeftijd zijn entree op de Belgische voetbalvelden. Club Brugge haalde hem voor de neus van Feyenoord weg bij DWS. Met Club Brugge veroverde hij de beker. In 1971 maakte Rensenbrink de overstap naar Anderlecht. Daar groeide hij uit tot een sterspeler die de ene na de andere trofee veroverde. Hij won met Anderlecht onder meer twee keer de landstitel, twee keer de Europa Cup II en twee keer de Europese Super Cup. In 1976 ontving hij de Gouden Schoen als beste voetballer van het jaar in België.