‘Slechte cijfers Stengs? Dat moet een foutje zijn’

Door Nik Kok



Het is 2-0 en de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle is al gespeeld als Myron Boadu alleen op het doel afgaat. De spits kan afspelen op Calvin Stengs, maar probeert het zelf. De poging mislukt jammerlijk. Naast hem schudt Stengs (21) het hoofd. Het duo sombert en sjokt terug. De actie is symbolisch voor het AZ van nu. Het team gaat uit vorm de week van het jaar in. Morgen wacht in Oostenrijk LASK Linz, waarna zondag in de Johan Cruijff Arena de topper tegen Ajax is. AZ heeft de vindingrijkheid van Stengs meer dan ooit nodig. Net als zijn doelpunten.