Slechts drie coaches korter op de bank dan Pardew deze eeuw

Na vier maanden kwam er gisteren al een einde aan het kortstondige huwelijk van ADO Den Haag en Alan Pardew. Slechts acht eredivisieduels zat de Engelsman op de bank. Daarmee is hij deze eeuw de op drie na kortst zittende hoofdcoach in de eredivisie.

Marco van Basten - drie duels bij AZ

Vol bombarie werd Van Basten in 2014 aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van AZ. Hij tekende voor twee jaar, maar moest al na drie duels het stokje overgeven aan assistent Alex Pastoor. Van Basten kampte met hartkloppingen en besloot een stapje terug te doen. Van Basten bleef overigens nog wel aan als assistent, maar gaf aan waarschijnlijk nooit meer als eindverantwoordelijke aan de slag te gaan. Uiteraard zijn er tientallen coaches die deze eeuw een of meerdere duels de honneurs tijdelijk waarnamen, maar dat was op interimbasis. Daarom is Van Basten de kortst zittende hoofdcoach deze eeuw.

Volledig scherm Van Basten werkte als assistent van John van den Brom. © ANP

Jan van Dijk - vijf duels bij Roda JC

In het seizoen 2000/2001 bekroonde Roda JC een fantastisch seizoen met de vierde plaats, waardoor de Limburgers deelnamen aan de UEFA Cup. Enkele maanden later was de hosanna ingeruild voor deceptie. Roda JC pakte onder leiding van Jan van Dijk slechts een punt uit vijf wedstrijden. Daardoor moest Van Dijk, die bekendstaat als Mister FC Groningen, het veld ruimen.

Volledig scherm Het waren zware tijden voor Jan van Dijk in Kerkrade. © ANP

Robert Maaskant - zeven duels bij Go Ahead Eagles

In mei 2017 werd Maaskant aangesteld bij Go Ahead om de Deventenaren te behoeden voor degradatie. Daar slaagde de ervaren coach niet in. Alleen de laatste van zijn zeven wedstrijden boekte hij een overwinning, maar het lot van Go Ahead was toen al bepaald. De 1-2 zege op FC Twente veranderde niets aan de degradatie. Dieptepunt onder Maaskants bewind was de keiharde 8-0 nederlaag op bezoek bij Feyenoord.

Volledig scherm Robert Maaskant. © Roy Lazet

Aad de Mos - acht wedstrijden bij Sparta

Pardew neemt met acht duels de gedeelde vierde plaats in. De Engelsman staat op gelijke hoogte met Aad de Mos, die in 2010 ook achtmaal op de bank zat als hoofdtrainer van Sparta. De Mos volgde de ontslagen Frans Adelaar op en eindigde met de Rotterdammers op de zestiende plaats. In de play-offs ging Sparta in extremis ten onder tegen stadsgenoot Excelsior, waardoor de Spartanen degradeerden naar de Jupiler League. Pardew kwam binnen toen ADO op de zeventiende plaats stond, maar zijn aanstelling veranderde niets. Door het besluit van de KNVB blijven de Hagenaars echter in de eredivisie.