Sloetski en Vitesse zijn rond: Rus tekent voor twee jaar

,,We hebben meerdere trainers gesproken”, stelt algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse. ,,Leonid Sloetski komt uit het netwerk van onze Russische eigenaar (Alexander Tsjigirinski, red.). We zijn er blij mee dat we zo’n netwerk hebben. Daardoor kunnen we een internationaal gelouterde trainer aantrekken. We halen een toptrainer in huis.”