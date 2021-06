Slot: ‘Er werd gesuggereerd dat ik alles anders ga doen bij Feyenoord, maar dat is niet zo’

Door Mikos Gouka



Arne Slot begint maandag officieel als nieuwe trainer van Feyenoord. De opvolger van Dick Advocaat zal zijn spelers in het weekeinde voorafgaand nog medisch en fysiek laten testen en leidt na het weekeinde dan de allereerste training op het trainingscomplex in Rotterdam. De trainer zal begin juli met zijn formatie naar Oostenrijk trekken om zich daar voor te bereiden op de tweede voorronde van de Conference League.

Veel fans van Feyenoord hebben lang uitgekeken naar de start van Slot omdat ze in de veronderstelling zijn dat er heel veel zal gaan veranderen in de Kuip. Slot probeerde dat tijdens zijn eerste ontmoeting met de pers meteen te nuanceren. ,,Hier en daar werd de suggestie gewekt dat ik alles anders ga doen’', zegt Slot. ,,Dat is echt niet zo. Er gaat al heel veel goed, ik wil het iets constanter maken. Het ging over het spel van Feyenoord afgelopen seizoen en de manier waarop ik met de ploeg wil spelen. Het beeld werd geschetst dat die twee mijlenver uit elkaar liggen. Dat is niet zo.”

Ajax-uit

,,Feyenoord zette afgelopen seizoen weleens druk en zakte weleens in", vervolgt Slot. ,,Bij mij komt die verhouding iets anders te liggen. We gaan iets vaker druk zetten en iets minder vaak inzakken. Feyenoord kan dat, dat hebben ze al aangetoond. Zie de tweede helft tegen Vitesse uit of de tweede helft tegen Ajax uit afgelopen seizoen. Maar er zijn veel meer voorbeelden. Alleen zag je soms ook een ander beeld. Het is de kunst om elke keer hetzelfde Feyenoord te zien.’’



Daar zijn nieuwe spelers voor nodig. Technisch directeur Frank Arnesen haalde Guus Til als nieuwe centrale middenvelder op huurbasis weg bij Spartak Moskou. Francesco Antonucci komt als middenvelder over van Volendam, waar hij op huurbasis speelde. Verder moet Slot het vooral doen met jeugdspelers waar Dick Advocaat vorig seizoen nog heel vaak van zei dat die nog niet goed genoeg waren voor de hoofdmacht van Feyenoord.

Quote Natuurlijk hoop ik dat Berghuis blijft, maar we zullen zien Arne Slot

Slot weet ook dat Feyenoord nauwelijks iets te besteden heeft. Er zijn hem op dat vlak ook geen toezeggingen gedaan. ,,Alleen dat het geld van de aflopende contracten opnieuw uitgegeven kan worden en dat eventuele transfersommen die binnenkomen gedeeltelijk geherinvesteerd mogen worden. We moeten op die manier in staat zijn om het team sterker te maken. Er zijn spelers weggegaan, dus dat moeten we aanvullen. Maar na de winterstop is er vrijwel alleen nog zonder publiek gespeeld dus de mogelijkheden op financieel vlak zijn er niet groter op geworden.”

Conference League

,,De jeugdspelers die ik zal laten meetrainen, daar wil ik van zien wie er snel kan aanhaken en wie niet. Jonge spelers kunnen zich soms heel snel ontwikkelen. Soms zelfs binnen een paar weken. We gaan het de komende weken zien. Of Steven Berghuis blijft? Ik heb op dit moment geen reden om aan te nemen dat hij zal vertrekken. Ik heb met hem gesproken en ook met Geertruida en Marsman. Natuurlijk hoop ik dat Berghuis blijft, maar we zullen zien.”



,,De loting voor de tweede voorronde van de Conference League? We gaan naar Montenegro of Kosovo. Ik was vrij de laatste maanden en heb heel veel voetbal gezien. Maar die competities niet, haha. Ze spelen nog tegen elkaar en dus kijken we of er iemand naar die wedstrijden kan. Als dat niet kan door de coronamaatregelen, zijn er nog voldoende mogelijkheden om ze te leren kennen.’’