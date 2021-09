Slot heeft goed nieuws over Pedersen na aftocht met brancard

De schade bij Marcus Holmgren Pedersen lijkt mee te vallen. De jonge Feyenoorder kwam in de slotfase tegen PSV ( 0-4 zege ) keihard in botsing met Gernot Trauner en moest zich met een brancard van het veld laten dragen.

De blessure lijkt op het eerste gezicht minder erg dan verwacht, vertelde coach Arne Slot na afloop tegen ESPN. ,,Met Marcus gaat het wel oké. Of hij woensdag weer kan spelen weet ik niet, maar hij zat in elk geval rechtop in de kleedkamer.’’ De Noorse rechtsback moest zich na 83 minuten laten wisselen. Ramon Hendriks kwam binnen de lijnen als zijn vervanger.

Met een assist op de openingstreffer van Jens Toornstra speelde Pedersen een belangrijke rol in de klinkende 0-4 overwinning van Feyenoord in Eindhoven. Het was de tweede keer dit seizoen dat de 21-jarige verdediger een treffer voorbereidde in de eredivisie.

Heerenveen

Komende woensdag neemt Feyenoord het in eigen huis op tegen SC Heerenveen, dat als nummer drie uitstekend aan het nieuwe seizoen is begonnen. Mocht Pedersen niet in actie kunnen komen, lijkt Lutsharel Geertruida zijn rentree te gaan maken in de basis. De jonge verdediger keerde vorige week terug na een lange knieblessure.