Slot heeft Jørgensen niet meer nodig bij Feyenoord: ‘Ga door met jongens die graag willen blijven’

Nicolai Jørgensen heeft nog een doorlopende verbintenis bij Feyenoord. Toch lijkt zijn vertrek aanstaande. De nieuwe trainer Arne Slot bevestigde vanochtend. ,,Nico heeft vorig seizoen een paar keer aan Frank Arnesen (technisch directeur) aangegeven dat hij graag weg wil. Soms verandert zo’n gevoel na een zomerstop. Maar dit was nu niet het geval”, zegt Slot. ,,In een persoonlijk gesprek heeft hij tegen mij gezegd: ‘Ik wil graag weg’. Dan ben ik ook duidelijk. Dan ga ik door met jongens die graag willen blijven. Hij krijgt hij de gelegenheid om een andere club te zoeken. Tot die tijd zal hij apart van de groep trainen.”

Jørgensen kwam in 2016 over van het Deense FC Kopenhagen. De spits was een van de dragende krachten in het kampioensjaar van Feyenoord (2017), toen hij met 21 doelpunten topscorer was. Afgelopen seizoen verkeerde de spits in een vormcrisis.

Slot keek met een goed gevoel terug op de eerste, vrij lange training van de Rotterdamse club, waarin Lutsharel Geertruida nog ontbrak vanwege blessureleed, de nieuwelingen Guus Til (gehuurd van Spartak Moskou) en Francesco Antonuci (FC Volendam) voor het eerst meetrainden en goalie Nick Marsman in afwachting van zijn overgang naar Amerika nog even meedeed. ,,Het had iets mooier weer mogen zijn, maar een beetje regen is ook altijd wel lekker. Het was een goede trainingsdag.”

Slot wenste zich nog niet uit te spreken over de doelstelling voor dit seizoen. Wel geeft hij aan dat Feyenoord een ‘fantastische club is, met een fantastisch stadion en fantastische supporters.’ Til, al net zo vereerd met zijn overgang, op zijn beurt geeft aan dat ‘het bij een club als Feyenoord logisch is om voor de prijzen te spelen.’

