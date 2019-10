Slot kan Van Gaal evenaren, ADO jaagt op zeldzame zege op Ajax

Statistieken en opstellingenFC Groningen en RKC openen vanavond speelronde negen van de eredivisie. De kraker van morgen is Vitesse - FC Utrecht. De ploegen die een mooie Europese week beleefden komen op zondag in actie, waarbij het altijd beladen duel tussen ADO Den Haag en Ajax het meest in het oog springt. Aan de hand van de leukste feitjes en weetjes van statistiekenbureaus OPTA en Gracenote blikken we vooruit.

FC Groningen - RKC (vanavond, 20.00 uur)

De Noorderlingen wonnen dit kalenderjaar al negen thuiswedstrijden, bijna net zo veel als in 2010 (tien). Waar voor hun geld krijgt het publiek in Groningen sowieso, want gemiddeld stond de thuisploeg met 783 minuten dit seizoen het langst op het veld van alle eredivisieploegen. Veel tijd om te scoren dus tegen de defensie van RKC, dat in vier uitduels telkens drie doelpunten incasseerde. De ploeg van Fred Grim boekte in de eerste acht duels nog geen zege. Dat betekent echter niet RKC de voornaamste degradatiekandidaat is. In het seizoen 1998/1999 wonnen de Waalwijkers in de eerste acht wedstrijden ook niet, maar handhaafden ze zich wel (via de nacompetitie).

Heracles - FC Emmen (zaterdag, 18.30 uur)

Dat er doelpunten gaan vallen, lijkt wel zeker. Heracles hield al dertien eredivisieduels op rij niet de nul, de slechtste reeks sinds 2014. Emmen hield nog nooit twee eredivisiewedstrijden op rij zijn doel schoon. In de grootste eredivisieoverwinning ooit, vorige week tegen ADO Den Haag (3-0), kreeg Emmen geen doelpunt tegen, dus het gevolg laat zich raden. Dat gegeven plus het feit dat Heracles al sinds 2003 (acht wedstrijden) ongeslagen is tegen Emmen, zal de ploeg van Frank Wormuth met vertrouwen vooruit doen kijken.

Vitesse - FC Utrecht (zaterdag, 19.45 uur)

Vitesse won na Willem II (34 keer) in de eredivisie het vaakst van FC Utrecht (31 keer), maar zegevierde in slechts een van de laatste tien duels met de Domstedelingen (10 november 2018, 2-1). De Arnhemmers zijn dit seizoen furieus van start gegaan en haalden al zeventien punten. Bovendien is Leonid Slutsky met zijn ploeg al negentien thuisduels in de eredivisie ongeslagen en scoorde het in al die wedstrijden. De man waar Vitesse op moet letten is Gyrano Kerk, die de op drie na meest scorende Utrecht-speler van het decennium is (22 doelpunten).

Sparta Rotterdam - FC Twente (zaterdag, 19.45 uur)

Allebei gepromoveerd, een goede start en twaalf punten; de verschillen tussen Sparta en Twente zijn klein. Zelfs het doelsaldo is nagenoeg gelijk. Beide ploegen scoorden zestien keer, maar de Tukkers (zestien) incasseerden net een doelpunt meer dan Sparta. In de Keuken Kampioen Divisie was de ploeg van Gonzalo García vorig jaar zowel uit (0-3) als thuis (2-1) te sterk voor de Spartanen. Daartegenover is de ploeg van Henk Fraser juist in de laatste drie eredivisieduels met Twente ongeslagen. Ook vorige week speelde Twente in Rotterdam, waar met 5-1 werd verloren van Feyenoord.

sc Heerenveen - PEC Zwolle (zaterdag, 20.45 uur)

Overtuigen doet Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion nog niet. In vier thuiswedstrijden stond de ploeg nog geen minuut op voorsprong en speelde het telkens gelijk. Blijven de Friezen tegen PEC Zwolle ook steken op een gelijkspel, speelt de ploeg van Jonny Jansen voor het eerst in de clubhistorie vijf thuiswedstrijden op rij gelijk. Voor PEC-spits Reza Ghoochannejhad betekent de wedstrijd een terugkeer bij de club waar hij zowel in het seizoen 2016/2017 (negentien goals) als 2017/2018 (acht goals) clubtopscorer was.

ADO Den Haag - Ajax (zondag, 12.15 uur)

De gedachten gaan in Den Haag nog vaak terug naar maart 2011, toen ADO voor het laatst van Ajax won (3-2). Ruim zestien eredivisieduels en elf nederlagen verder hoopt ADO dat kunstje weer eens te herhalen, maar dat zal niet makkelijk worden tegen het nog ongeslagen Ajax. Houden de Amsterdammers ook in Den Haag stand, dan blijft Ajax voor het eerst sinds 2012/2013 (onder Frank de Boer) ongeslagen in de eerste negen duels. Belangrijk hierin zijn Daley Blind en Dusan Tadic, de enige twee spelers die sinds de start van vorig seizoen in alle eredivisieduels (42) in actie kwamen.

Fortuna Sittard - Feyenoord (zondag, 14.30 uur)

Wil Fortuna tegen Feyenoord zijn eerste zege van het seizoen boeken, zal het een stuk beter moeten dan vorig seizoen. De Rotterdammers waren op de laatste speeldag in de eredivisie met 1-4 te sterk in Sittard. Waar trainer Sjors Ultee het bij Fortuna nog altijd niet op de rit heeft en pas twee punten haalde, is in Rotterdam de zon juist weer gaan schijnen na zeges op Twente (5-1) en FC Porto (2-0). Bovendien zijn de Rotterdammers al zes uitduels op rij ongeslagen, de langste reeks sinds oktober 2016 (toen tien keer op rij).

PSV - VVV Venlo (zondag, 16.45 uur)

Liefst 52 thuiswedstrijden op rij is PSV ongeslagen in de eredivisie. In officiële wedstrijden tegen VVV moeten we voor een nederlaag zelfs terug naar 1976. Om kans te maken wordt het voor VVV vooral zaak om te letten op Donyell Malen, die acht van zijn negen eredivisiegoals en -assists dit seizoen in het Philips Stadion maakte. Dat PSV gaat scoren lijkt desondanks wel een zekerheid, want VVV incasseerde in zijn laatste zeventien eredivisiewedstrijden telkens een doelpunt. Met Robert Maaskant heeft VVV sowieso niet een trainer die echt gelukkig is tegen clubs uit de top 3, want de 49-jarige trainer won slechts vier procent van die wedstrijden (twee van de 49).

Willem II - AZ (zondag, 16.45 uur)

AZ heeft de smaak de laatste weken aardig te pakken en won de laatste vier eredivisieduels, waarmee het met negentien punten slechts een punt achter Ajax en PSV staat. Dit succes is niet in de laatste plaats te danken aan Marco Bizot, die met drie tegengoals de minst gepasseerde doelman van de eredivisie is en al zes keer de nul hield. Toch weet Willem II hoe het is om AZ te verslaan, want vorig seizoen waren de Tilburgers de enige ploeg die AZ zowel uit als thuis wisten te kloppen. AZ-trainer Arne Slot kan in Tilburg (na Louis van Gaal) de tweede trainer worden die zeven van zijn eerste negen wedstrijden met de club wint.