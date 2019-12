Slot over titel AZ: Ajax kan blessures opvangen, wij niet

,,Maar we kunnen ook in een situatie als Ajax terecht komen”, zei Slot bij FOX Sports. ,,Want zij missen nu wel heel veel spelers. Zij kunnen dat nog een beetje opvangen met spelers die ze ook voor miljoenen euro’s hebben gehaald. Dat ligt bij ons iets anders.”

Slot was trots op zijn ploeg, die in de slotminuut door een kopbal van Myron Boadu de winst pakte. ,,We hebben donderdag tegen Manchester United gespeeld en we wilden niemand rust geven”, zei hij. ,,Ik vond dit een gelijkwaardige wedstrijd, maar in het laatste kwartier werden we wel sterker. Ik vond die goal van ons wel een beetje gelukkig. Door de harde wind konden de doelman en verdedigers de situatie soms slecht inschatten.”