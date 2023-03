Slot ziet in Van den Belt zelfde type aankoop als Wieffer: ‘Maar ontwikkeling is moeilijk in te schatten’

Met videoFeyenoord-trainer Arne Slot ziet in de deze week gecontracteerde Thomas van den Belt van PEC Zwolle een zelfde type aankoop als Mats Wieffer. De Rotterdammers namen de 23-jarige Wieffer na vorig seizoen over van Excelsior, dat toen nog in de eerste divisie voetbalde. Afgelopen week maakte de middenvelder zijn debuut als international.

,,Als je mij acht of negen maanden geleden had gevraagd of ik had verwacht dat het zo snel met Mats zou gaan, dan had ik nee gezegd”, aldus Slot vrijdag in De Kuip. ,,Om nu gelijk dit stempel ook op Thomas te drukken, zou wat snel zijn. Maar het past wel bij het nieuwe beleid van Feyenoord waarin we kijken naar spelers die niet enorm duur zijn, maar wel veel kwaliteiten hebben.”

De 21-jarige Van den Belt speelt dit seizoen met 13 goals en 8 assists in 29 wedstrijden een belangrijke rol bij PEC Zwolle, dat op weg is naar het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Thomas onderscheidt zich in de eerste divisie misschien nog wel meer dan Mats deed”, zei Slot. ,,Maar het is moeilijk in te schatten of zijn ontwikkeling net zo snel gaat als die van Mats. Dat moet de toekomst uitwijzen.”

Volledig scherm Thomas van den Belt in duel met Mats Wieffer tijdens Feyenoord - PEC Zwolle (3-1) in de beker op 12 januari. © Pro Shots / Johan Manders

Naast Wieffer debuteerde ook Feyenoord-verdediger Lutsharel Geertruida afgelopen week bij Oranje, dat in de EK-kwalificatie met 4-0 van Frankrijk verloor en daarna Gibraltar met 3-0 versloeg. Slot zag delen van beide duels. ,,De wedstrijd tegen Frankrijk was na een half uur al beslist”, aldus Slot over de wedstrijd waarin Geertruida een blessure opliep. ,,Tegen Gibraltar heeft Mats, ook vanuit de data en statistieken die ik daarvan gezien heb, de bal steeds snel verplaatst en een goede indruk gemaakt, denk ik. Het is vooral hartstikke mooi dat twee spelers die bij Feyenoord onder contract staan, hun debuut hebben gemaakt.”

