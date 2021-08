Smaakmaker Abdou Harroui verlaat Sparta

Tannane diep teleurge­steld in Letsch: ‘Na alles wat ik heb betekend, word ik er zo uitgegooid’

7:57 Oussama Tannane is diep teleurgesteld in Thomas Letsch. Met de keuze om hem niet te gebruiken vanwege zijn transferwens heeft de trainer van Vitesse hem ‘heel veel pijn’ gedaan. Na het duel met Anderlecht (3-3), waarin Tannane een belangrijke rol speelde als invaller, deed hij voor het eerst uitgebreid zijn verhaal. ,,Hij had mij vorig seizoen heel erg nodig, misschien dat hij nu gedacht heeft dat hij het zonder mij kan.”