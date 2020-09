Sneijder begint aan verkorte trainerscursus bij KNVB

Van Dijk: We hebben volwassen gespeeld

4 september Denderend was het niet vanavond tegen Polen, zo zag ook Oranje-captain Virgil van Dijk. Maar de verdediger was tevreden over de 1-0 zege in Nations League. ,,We hebben een professionele overwinning geboekt, hebben volwassen gespeeld en onder druk de bal laten gaan”, aldus Van Dijk bij de NOS.