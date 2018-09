Sneijder is 'bloednerveus' voor laatste interland

Frenkie de Jong nieuwsgie­rig naar Oranje

3 september Frenkie de Jong meldde zich vandaag voor het eerst in zijn loopbaan bij het Nederlands elftal. ,,De eerste keer is wel spannend. Of spannend, je bent gewoon nieuwsgierig wat er gaat gebeuren'', zei de middenvelder van Ajax bij aankomst in Zeist tegen OnsOranje.nl.