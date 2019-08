Sneijder speelde al maanden niet meer, maar bevestigt nu ook einde loopbaan

Sneijder is recordinternational van Oranje met 134 interlands, waarin de begaafde aanvallende middenvelder goed was voor 31 goals en 31 assists. Hij werd met Oranje tweede op het WK 2010 in Zuid-Afrika en derde op het WK 2014 in Brazilië. Hij speelde met het Nederlands elftal ook op het EK 2004, EK 2008 en EK 2012. Sneijder maakte zijn debuut in Oranje op 30 april 2003 in Eindhoven tegen Portugal (1-1). Op 9 juni 2017, op zijn 33ste verjaardag, passeerde hij Edwin van der Sar als recordinternational in de 5-0 zege op Luxemburg in de Kuip. Daarna mocht hij ook nog opdraven tegen Frankrijk (4-0 verlies), Roemenië (0-3 winst) en Peru (2-1 winst). Bij die laatste wedstrijd, op 6 september 2018 in de Johan Cruijff Arena, nam hij afscheid als international. Na afloop bekeek hij op een bank in de middencirkel samen met zijn vrouw Yolanthe en zoontjes Jessey en Xess Xava naar zijn hoogtepunten als international.