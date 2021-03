Sneijder ziet ‘Chef Wondergoal’ weer toeslaan: Van Moorsel schittert voor ogen recordinternational

Samen met zakenpartner Ebert Dollevoet verscheen Wesley Sneijder in een skybox van het Goffert Stadion in Nijmegen. FC Den Bosch verkeert namelijk in nood en moet worden overgenomen. Vooralsnog is echter nog niet duidelijk door wie: de Amerikaanse Pacific Media Group, een groep van regionale ondernemers of toch nog Sneijder? Tekst en uitleg gaf de recordinternational van Oranje niet over zijn aanwezigheid, maar hij liet in elk geval blijken de Brabantse club nog niet vergeten te zijn.



