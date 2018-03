Snoei ook de komende twee seizoenen coach van Telstar

Onder leiding van Snoei is Telstar bezig aan een sterk seizoen. De Noord-Hollandse ploeg staat op de vierde plaats in de Jupiler League en de play-offs om promotie naar de eredivisie lonken nadrukkelijk. Telstar kwam zaterdag zonder topschutter Andrija Novakovich, die interlandverplichtingen had, niet verder dan 0-0 tegen RKC Waalwijk. Daardoor raakte de ploeg van Snoei wel iets achterop bij NEC en Fortuna Sittard in de strijd om rechtstreekse promotie.

,,We gaan nog twee heel mooie maanden tegemoet'', zei Snoei, die eerder onder meer Vitesse, Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles onder zijn hoede had. ,,Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan om dit voor elkaar te krijgen. We willen nu de volgende stap gaan zetten.''