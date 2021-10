Soap rond bondscoach Leeuwinnen: nu zijn reisdocumenten Parsons zoek

Feyenoord kan bij zege op Union Berlin goede zaken doen in Conference League

11:00 Feyenoord ontvangt in de Kuip het Duitse Union Berlin. Bij een zege doen de Rotterdammers, koploper met 4 punten uit 2 duels, uitstekende zaken in Groep E van de Conference League. Scheidsrechter is Giorgi Kruashvili uit Georgië. Volg het duel vanaf 17.30 uur in ons liveblog.