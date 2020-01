Spakenburg-aanvaller kapt ermee na reserverol in Arena: ‘Alsof je in je rug bent gestoken’

FC Kruisband Komt ‘hartaanval van het kniege­wricht’ steeds vaker voor, of lijkt dat alleen zo?

11:01 Tal van topvoetballers, onder wie Memphis Depay en Jetro Willems, zijn geveld door een gescheurde kruisband. Komt die gevreesde sportblessure nu vaker voor of lijkt dat zo? En is versneld revalideren mogelijk? ,,Het advies is juist om langer over het herstel te doen.”