Spakenburg: John de Wolf zit vanavond gewoon bij ons op de bank

De Wolf is bij Feyenoord nadrukkelijk in beeld om assistent te worden van de nieuwe trainer, Dick Advocaat. Volgens Hartog is de amateurclub nog niet in gesprek met Feyenoord over de waarschijnlijke overstap van de 6-voudig international. ,,Formeel zijn we nu nog geen partij. We wachten af tot De Wolf en Feyenoord akkoord zijn. Het heeft geen zin om daar nu op vooruit te lopen.”