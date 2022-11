Sparen of knallen? Na Arjen Robben en Robin van Persie nu project-Memphis Depay

Bijval voor Alfred Schreuder van Arne Slot: ‘Ik zou Ajax willen adviseren om hem gewoon te houden’

Feyenoord gaat als winterkampioen de WK-onderbreking in. Het won vandaag met 5-1 van Excelsior en staat daardoor drie punten los van concurrenten Ajax en PSV. Trainer Arne Slot kijkt dan ook zeer tevreden terug op de eerste maanden van het seizoen en ging ook nog even in op de situatie van zijn collega Alfred Schreuder bij Ajax.

13 november