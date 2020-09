Sparta - Ajax

PSV wil snel meer publiek in het Philips Stadion als testen is toegestaan

11 september PSV wil snel meer publiek tijdens wedstrijden in het Philips Stadion, als daarmee in de eredivisie mag worden getest. Mogelijk kan het al komende maand. Vanwege de huidige coronaregels is ook in het onderkomen van de Eindhovense club sprake van een 1,5 metersamenleving.