Sparta boekt belangrijke eerste zege in stroperig duel met RKC Waalwijk

Door Dennis van Bergen

Hoog en hard joeg invaller Tom Beugelsdijk nog maar eens een bal de tribune over van het Mandemakers Stadion, in de slotfase van RKC-Sparta. Alles was geoorloofd voor de Spangenaren om de drie punten mee terug naar Rotterdam te nemen. En dat lukte. Sterker: na de 0-1 van Lennart Thy, vroeg in de eerste helft, tekende Abdou Harroui in de slotminuten nog voor een wat meer comfortabele 0-2.

RKC en Sparta zijn ploegen die dit seizoen, zoals wel vaker, vechten voor lijfsbehoud. Elk puntje op weg naar dat doel is er een. En dat viel in Waalwijk goed te merken. Met name in de eerste helft, toen met name de spanning het gebrek aan vernuft nog enigszins vergoedde. De Rotterdammers kwamen via Adil Auassar en Abdou Harroui tot wat kansjes. En aan de andere kant redde doelman Maduke Okoye tweemaal attent op pogingen van Ola John en Vitalie Damascan.

Eerste zege

Meest in het oog springende momenten waren evenwel twee andere momenten. Eerst werd een doelpunt van Sparta-verdediger Bart Vriends ten onrechte afgekeurd omdat hij RKC-goalie Kostas Lamprou gehinderd zou hebben. Later schreeuwde de thuisclub om een pingel nadat Damascan naar de grond ging na een licht zetje van Auassar. Scheidsrechter Ingmar Oostrom vond het echter te magertjes, ook al neigde de VAR wél naar een strafschop.Na de pauze voetbalde Sparta beter en had het na de 0-1 van Thy via onder anderen Sven Mijnans mogelijkheden om de marge te verdubbelen. Aan de andere kant was Richard van der Venne in de slotfase gevaarlijk dichtbij de gelijkmaker. Zijn kopbal ging naast de kooi van Okoye.

En zo bleef het nog lang spannend in het Mandemakers Stadion. Nou ja, tot de 0-2 van Harroui. Toen gingen de armen van de Rotterdammers de lucht in: de eerste zege van het seizoen is binnen voor Sparta.

