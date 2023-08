Sparta boekt bescheiden overwinning op RKC Waalwijk in oefenwedstrijd

met poll Waarom Feyenoord tegen PSV de uitgespro­ken favoriet is in strijd om de eerste prijs van het seizoen

Twee trainers met een avontuurlijke inborst en twee elftallen die indruk maken in de voorbereiding. De strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Feyenoord en PSV, komende vrijdag in de Kuip, is er een om naar uit te kijken. Maar welke club staat er eigenlijk het beste voor? Deze site legde ze langs de meetlat.