Sparta-directie schaart zich achter trainer Pastoor

Rechter wacht nog met uitspraak over strafschoppen FC Lisse-Hoek

17:06 De rechtbank in Utrecht velt vandaag nog geen oordeel over de veelbesproken strafschoppenreeks tussen FC Lisse en HSV Hoek. Uiterlijk maandag 9 oktober neemt de voorzieningenrechter een beslissing. Op woensdag 11 oktober wil voetbalbond KNVB de penaltyreeks over laten doen.