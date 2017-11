Sparta en Heerenveen spelen gelijk in slaapverwekkende vertoning

Door Dennis van Bergen



Voor de Friezen voor wie het glas doorgaans half vol is, zou je het een opsteker kunnen noemen, het punt dat SC Heerenveen gisteravond meenam van Het Kasteel. Na vier nederlagen op rij, tegen AZ, Vitesse, FC Utrecht, Ajax, was er eindelijk immers weer eens een succesje voor de ploeg van Jurgen Streppel. Al kun je je afvragen hoeveel waarde de Friezen er aan zullen hechten. Als er gisteravond een elftal de winst had moeten pakken, was het SC Heerenveen.



In de eerste helft was dat elftal, onder leiding van smaakmaker Martin Odegaard, het meest dreigend met kansen voor Michel Vlap, Nemanja Mihajovic en Daniel Hoegh. Vaak was het doelman Roy Korstmit van de Rotterdammers die goed optrad. Aan de andere kant bleef het gevaar beperkt tot een half kopkansje voor aanvaller Robert Mühren en een schot van Deroy Duarte.



In de tweede helft veranderde dat beeld wat. Met name in de slotfase van de tweede helft drong Sparta wat meer aan. Het leidde tot kansen voor Mühren en invaller Ragnar Ache, van wie een schot van de lijn werd gehaald door een SC Heerenveen-verdediger.



Voor Sparta is het gelijkspel tegen de Friezen het derde duel op rij waarin punten wordt gepakt, na eerdere goede resultaten tegen Excelsior (1-1) en FC Groningen (2-1). Daardoor heeft het elftal van coach Alex Pastoor nu wat lucht in degradatiestrijd.