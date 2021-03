Sparta geeft in slotseconden zege weg na handsbal Auassar

Het was nerveus. Het was spannend. Het was verre van goed. Maar wat wil je ook in een wedstrijd waarin de druk zichtbaar op beide ploegen stond. Bij Sparta, omdat die club er van de afgelopen negen wedstrijden slechts eentje won en daarom met de week verder afzakte. Voor FC Emmen juist omdat dat dat elftal de laatste twee wedstrijden wél zegevierde en daarom onverwacht weer aansluiting heeft met ADO Den Haag en Willem II.



En die last was van beide teams af te lezen. FC Emmen kon, behalve een door Sergio Pena opgezette en bijna door Luka Adzic, niets laten zien in de eerste helft. En aan de andere kant gold voor de bezoekers, een schot van Laros Duarte, hetzelfde. Maar uitgerekend een oud-Spartaan, doelman Michael Verrips, bood zijn oude club onbedoeld de helpende hand kort voor de pauze. Op een inzet van diezelfde Laros tastte hij hopeloos mis, 0-1.