Sparta hofleverancier Elftal van de week door indrukwekkende zege

Drommel (8) hield FC Twente op de been tegen PSV (1-1) door onder andere een strafschop te stoppen. Feyenoorders Bart Nieuwkoop (7) en Marcos Senesi (7,5) kwamen met tien man terug van een achterstand en staan in de verdediging, samen met Kenneth Paal (7) die met PEC Zwolle een punt pakte tegen FC Utrecht en Perr Schuurs (7) die met Ajax 5-0 won van Heracles.



Ook Schuurs’ ploeggenoot Zakaria Labyad (7,5) verdiende met twee doelpunten een uitverkiezing. Naast hem op het middenveld staat Azor Matusiwa (7,5), die als Groningen-aanvoerder 1-1 gelijkspeelde tegen Vitesse. Het middenveld wordt gecompleteerd door Spartanen Abdou Harroui (8) en Sven Mijnans (7,5). De Rotterdammers zijn hofleverancier van het Elftal van de week door de indrukwekkende 6-0 zege op ADO Den Haag.



In de voorste linie staat ook weer een Spartaan: Lennart Thy (7,5). Naast Thy staat VVV's hoop in bange dagen Giorgos Giakoumakis (7) in de aanval van dit elftal. VVV verloor ondanks zijn achtste goal van het seizoen van Willem II.