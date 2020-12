Sparta kan na makkelijke zege op Willem II plots dromen van Europa

Er kon wel een lachje af bij Deroy Duarte, direct na afloop van de wedstrijd Willem II – Sparta. Met twee doelpunten had hij een keurig optreden onderstreept in Tilburg. En nu nam hij dankbaar de felicitaties in ontvangst. Voor hém en voor zijn ploeg, die na de makkelijke 1-3 overwinning plots kan dromen van de play-offs om Europees voetbal.

Een wat opportunistische gedachte, natuurlijk. Toch was het enthousiasme van Duarte en zijn ploeggenoten verklaarbaar na de vierde overwinning in vijf wedstrijden. Sparta pakt niet alleen aan de lopende band punten; de ploeg voetbalt ook nog eens steeds beter.

Het was alsof Sparta tegen een amateurclub speelde en niet tegen de nummer vijf van afgelopen seizoen, zo makkelijk verging het de Spangenaren tegen Willem II. De ploeg van Henk Fraser heerste in alle opzichten, voetbalde fris en reeg onder aanvoering van uitblinker Abdou Harroui de kansen aan een rij.

Het gebeurt niet vaak dat Sparta zich halverwege mag verwijten dat het ‘slechts’ met 0-2 leidt. In het Koning Willem II Stadion was dit zondagmiddag wel het geval. Na de vroege openingstreffer van Lennart Thy op aangeven van Sven Mijnans, mocht name Deroy Duarte het zich aanrekenen dat de Rotterdammers niet al vroeg ruime afstand namen. In dat opzicht was het fijn voor Duarte dat hij kort voor de pauze alsnog de tweede Sparta-treffer voor zijn rekening nam. Hij was attent toen doelman Robbin Ruiter van Willem II geen antwoord had op een inzet van Thy. Waarna Duarte kort na rust hetzelfde deed.

Het bleek de aanzet tot een vervolg waarin de Spangenaren alleen nog heel even in paniek schoten toen Kwasi Wriedt in blessuretijd de 1-3 maakte. Reden dus voor een klein feestje na afloop bij Duarte en co. Willem II? Dat verkeert na de nederlaag in serieuze degradatiezorgen.

