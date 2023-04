Sparta krijgt na klinkende zege op Heerenveen top vier in vizier

Het uitstekend presterende Sparta gaat nu zelfs met ruime cijfers van subtoppers winnen. Heerenveen kreeg vanavond ongenadig klop op Het Kasteel: 4-0. Alle doelpuntenmakers – Mica Pinto, Younes Namli, Shurandy Sambo en Vito van Crooij – hebben zo hun eigen verhaal in een collectieve wereldprestatie dit seizoen. Sparta is Twente weer even voorbij, op de vijfde plek.

‘April is blijkbaar mijn maand’, grapte Mica Pinto (29) twee weken geleden na zijn weergaloze doelpunt tegen Feyenoord in de stadsderby. Want, zo merkte hij scherp op, zijn eerste doelpunt in het shirt van Sparta was een jaar eerder ook in die maand. Nou, na vanavond zal zijn gevoel bij de maand april een nog veel positievere lading krijgen.

Want zijn doelpunt tegen Heerenveen vlak voor rust, eigenlijk uit het niets in een aanvankelijk onderhoudende pot tussen twee play-offskandidaten, was nóg mooier dan dat tegen Feyenoord. Uit een schier onmogelijke hoek volleerde de Luxemburgse linksback de bal diagonaal in de verre kruising, een treffer die vast nog eens bekeken wordt door de jury van de Puskas-award.



Bij Pinto is het nog altijd de vraag waar hij volgend jaar speelt. Twee weken geleden hield de linksback de deur op een langer verblijf op een grote kier, nadat de club had gecommuniceerd dat de contractonderhandelingen geklapt waren en hij transfervrij zou vertrekken in de zomer. ‘Mica, nog een jaar’, klonk het vanavond op het Kasteel vanuit het fanatieke vak.



De tweede Sparta-treffer kwam óók op naam van een speler die normaal gesproken na de zomer niet meer op Spangen speelt. Younes Namli (28), sinds kort weer basisspeler nadat hij een paar weken op de bank zat, scoorde via een Heerenveens been tegen zijn voormalige werkgever. De voorsprong kwam Sparta toe, omdat die club veel meer initiatief toonde dan het uiterst tamme en matig spelende Heerenveen, dat op deze manier niet veel in de play-offs te zoeken heeft.



En ook de vleugelverdediger aan de andere kant, Shurandy Sambo (21), kwam tot scoren. Hij kwam mee op, frommelde de bal voor zijn rechterbeen en haalde verwoestend uit in het strafschopgebied. Ook van de van PSV gehuurde Sambo is het nog onduidelijk waar zijn toekomst ligt, maar in elk geval heeft hij vandaag weer zijn visitekaartje afgegeven aan Ruud van Nistelrooij.

Volledig scherm Shurandy Sambo juicht na zijn goal (3-0). © Pro Shots / Mischa Keemink

En tenslotte was het de beurt aan Vito van Crooij, die na een knappe individuele actie de 4-0 achter Xavier Mous schoot. Hij kwam met een doelpunt én een assist op twee fronten in de dubbele cijfers: tien doelpunten en tien assists dit eredivisieseizoen. Onwaarschijnlijke cijfers voor een Spartaan, de laatste die op twee vlakken dubbele cijfers haalde in de eredivisie was Dennis de Nooijer in de vroegen jaren 90.



Pinto, Namli, Sambo en Van Crooij, allemaal doelpuntenmakers met een eigen verhaal in een collectief Sparta-sprookje. Want de Rotterdamse trein dendert maar door, met prestaties die schuren tegen de cijfers van de topclubs aan. Zelfs subtoppers in de eredivisie lopen nu het risico om stevig op de broek te krijgen van de trotse nummer vijf van de competitie.

