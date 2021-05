Sparta mag na zege op Robben’s Groningen dromen van ‘Europese’ clash met Feyenoord

Een goed voetballend Sparta beleefde een zalig middagje in Groningen. Vrijwel negentig minuten aan een stuk heerste de ploeg van Henk Fraser, die de laatste tijd toch al in goeden doen is. En verschillende spelers maakten tegen de subtopper ronduit reclame voor zichzelf.



Abdou Harroui bijvoorbeeld, afgelopen zomer en winter nog begeerd door FC Groningen. De middenvelder zorgde in de eerste helft op fraaie wijze voor de openingstreffer. Doelman Sergio Padt kon slechts toekijken hoe de Leidenaar, die later pech had dat Mario Engels een briljant passje van hem niet af kon ronden, van grote afstand de 0-1 binnen werkte.