Sparta schreeuwt om versterking na ruime nederlaag in Zwolle

De nederlaag van Sparta in Overijssel; het kon er ook nog wel bij voor Fraser. Voor het eerst sinds zijn aantreden in Rotterdam-West is het redelijk onrustig op Het Kasteel. Dat zit ‘m niet zo zeer in de verliespartijen tegen Ajax en Vitesse -die waren min of meer ingecalculeerd. Wel in de wijze waarop dat gebeurde. Zoals de voorbereiding al leerde, mist hij spelers die een doelpunt kunnen maken. Lennart Thy is dat voorlopig ook niet, bewees hij tegen zijn oude club PEC Zwolle opnieuw.