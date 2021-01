Sparta steviger in linkerrijtje na benauwde zege bij Fortuna Sittard

Het is lang geleden dat Sparta een echte goalgetter in huis had. Rydell Poepon en Erik Falkenburg (beide tien treffers) waren de meest doeltreffende voor de Spangenaren in de laatste tien jaar. Thy is nu, op nog niet de helft van de competitie, al bijna op dat aantal. Dat aantal zegt alles over de grote inbreng die hij heeft bij Sparta. Tamelijk opvallend, aangezien de spits niet altijd een garantie was voor doelpunten in zijn loopbaan.



Maar Sparta had in Sittard meer spelers die het verschil maakten in de povere clash. Doelman Maduka Okoye bijvoorbeeld. Neem het afstandsschot van de Griek Martin Angha dat hij resoluut klem pakte. Met een andere poging, van Tesfaldet Teki, had hij meer moeite. Desondanks bracht de Nigeriaan zijn elftal ook toen niet in de problemen omdat hij de bal vakkundig naar de zijkant bokste.



Gevolg van de 0-1 overwinning: Sparta blijft voorlopig knap in het linkerrijtje.