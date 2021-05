Sparta-talent Emegha overladen met reacties na emotioneel eerbetoon: ‘De familie van Ousmane is trots op me’

Samenvatting PSV neemt tweede plaats AZ over na simpele zege op Willem II

9 mei PSV heeft de tweede plaats van AZ weer overgenomen. De ploeg van Roger Schmidt won eenvoudig met 0-2 bij Willem II, dat aanvallend helemaal niets in te brengen had. De Tilburgers wilden vooral de schade beperken, omdat het doelsaldo nog bepalend kan zijn in de degradatiestrijd.