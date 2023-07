Sparta tankt vertrouwen in Tilburgs waterballet met ruime zege op Willem II

Op ‘Koningsdag’ in Tilburg was er een wedstrijd voor en na de regen. Voor rust domineerde Sparta, dat nog zonder de twee Noorse sterkhouders Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen speelde en Mike Eerdhuijzen en Bart Vriends in de ziekenboeg heeft. Arno Verschueren, voor wie concrete interesse is, maakte al na zeven minuten 0-1 op aangeven van Charles-Andres Brym en met iets meer precisie was die score voor rust al veel groter.

Volledig scherm © foto: Carla Vos

Waterballet

Daarna begon het hard te regenen en te onweren in Tilburg. De start van de tweede helft werd uitgesteld en toen die eenmaal op gang was, werd die al na één minuut en zeven seconden opnieuw stilgelegd. Nadat scheidsrechter Jochem Kamphuis groen licht had gegeven voor het restant van de wedstrijd, werd goed zichtbaar in hoeverre het veld te lijden had onder de stevige regenval. Willem II – Sparta werd een waterballet waarin goed voetbal een utopie was.

In die omstandigheden creëerde Willem II in de eerste fase na de hervatting plots wel wat serieuze kansen, maar op die momenten liet Nick Olij maar weer eens zien een voor Sparta-begrippen uitzonderlijk goede keeper te zijn. Na ruim een uur kwamen ook Kitolano en Lauritsen binnen de lijnen. Opvallend was dat trainer Jeroen Rijsdijk in tegenstelling tot voorgaande oefenduels niet volop wisselde in de laatste fase van de wedstrijd, waardoor je voor een groot deel wel kunt invullen wie over twee weken aan de aftrap staan bij de competitiehervatting.

Volledig scherm TILBURG - 29-05-2023. Koning Willem II stadium. Keuken Kampioen Divisie, KKD. Willem II - Sparta (friendly). Preseason.Willem II player Max de Waal © Pro Shots / Toin Damen

Sterke slotfase

Sparta hield uiteindelijk eenvoudig stand en bouwde de voorsprong in de slotfase zelfs uit. Eerst verlengde Lauritsen een vrije trap van Vito van Crooij met het hoofd, daarna schoot Koki Saito zijn ploeg zelfs naar 0-3. Dat alles resulteerde in de vierde oefenzege van deze voorbereiding. PEC (3-1) en Zulte Waregem (4-0) werden overtuigend geklopt en de wedstrijd tegen de amateurs van Bergambacht was logischerwijs een niemendalletje (9-0). Afgelopen dinsdag werd met 1-4 verloren van de Zuid-Afrikaanse kampioen Mamelodi Sundowns in een duel waarin veel basisspelers niet aan de aftrap begonnen.

Aanstaande dinsdag oefent Sparta besloten tegen ADO, die zaterdag erop staat de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding gepland op de eigen open dag, om 13.00 uur tegen het RKC van oud-Spartanen Henk Fraser (trainer), Adil Auassar (assistent-trainer) en Aaron Meijers (oud-speler). Dat duel wordt uitgezonden op deze website. Op zaterdag 12 augustus begint Sparta aan het eredivisieseizoen met een uitwedstrijd bij PEC Zwolle (21.00 uur).

Opstelling Sparta: Olij; Bakari (87’ Den Haan), Meissen, Velthuis, Warmerdam; De Guzmán (63’ Kitolano), Verschueren, Clement; Van Crooij, Brym (66’ Lauritsen), Saito.

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

Matchcenter

Check alle programma's, uitslagen en standen uit de topcompetities in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Engeland, België én Nederland in ons matchcenter. Check hieronder al onze podcasts én voetbalvideo's.

Beluister hier onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze laatste voetbalvideo's