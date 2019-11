Sparta wil in jubileumduel einde maken aan slechte reeks tegen Vitesse

Van Basten ook in buitenland onder vuur vanwege ‘TV-schandaal’ met trainer Heracles Almelo

9:35 HILVERSUM/ ALMELO - Marco van Basten ligt niet alleen in Nederland onder vuur na zijn pijnlijke ‘Sieg Heil’ opmerking. Ook in buitenlandse media is alom verbazing over de onhandige ‘grap’ bij FOX Sports na een interview van Hans Kraay met Frank Wormuth, de Duitse trainer van Heracles.