Sparta wint in Utrecht en doet geweldige zaken in strijd om Europees ticket

Met de handen in de zij en zijn hoofdmeewarig schuddend ziet hij het schouwspel aan, FC Utrecht-aanvoerder Nick Viergever. Nagenoeg negentig minuten aan een stuk heeft zijn elftal kans op kans gestapeld tijdens de wedstrijd, die een van de vermakelijkste tijdens het tijdperk Michael Silberbauer is geweest. Vandaar de moedeloosheid in de ogen van de captain. Het feestje speelt zich deze late donderdagavond immers af in de hoek van het stadion waar de Sparta-aanhang de wonderlijke 1-2 overwinning viert. Met de return weliswaar nog in het verschiet in de play-offs, dreigt voor de club van Galgenwaard een roemloos einde van het seizoen. Opnieuw.

Natuurlijk, er bestaat nog altijd een scenario dat FC Utrecht straks in de finale van de play-offs staat. Maar veel logischer is het dat eredivisie-verrassing Sparta straks de strijd aangaat met -naar alle waarschijnlijkheid- FC Twente. Juist omdat de Spangenaren dit seizoen een soort toverdronk gedronken lijken te hebben, waardoor alles lukt. En precies dat vergezicht lijkt na afloop door het hoofd te spoken bij Viergever: het gevoel dat het zijn ploeg het blijkbaar niet gegund is het vlees noch vis-seizoen spetterend af te sluiten. Bart Ramselaar, Jens Toornstra, Sander van de Streek, Can Bozdogan; allen zijn ze dichtbij een treffer geweest tegen de Rotterdammers. De oogst: slechts één doelpunt. Van, uiteraard, Tasos Douvikas. Voetbal, lijkt Viergever te denken, kan een oneerlijk spelletje zijn.

Het gebeurt op een avond waarop Sparta-doelman Nick Olij de onbetwiste uitblinker is met minstens drie wereldreddingen. Een avond ook waarop de aanhang van FC Utrecht vooraf op een prachtige manier stilstaat bij clubman Cees Loffeld, die eerder op de dag op 77-jarige leeftijd na een kort ziekbed is overleden. Een minuut lang is De Galgenwaard muisstil wanneer de gedachten gaan naar de man, die eredivisie-voetbal speelde namens en later grote verdiensten had als trainer van FC Utrecht, waar hij sinds 2009 de rol van scout vervulde en nog tot in lengte van jaren als levende voetbalencyclopedie wordt gezien.

In die zin had Loffeld zich geen mooier eerbetoon kunnen wensen, dan de wedstrijd van deze donderdagavond. De liefhebbers van attractief voetbal komen tijdens FC Utrecht – Sparta ondubbelzinnig aan hun trekken. Via Vito van Crooij (penalty na een domme actie van Ruben Kluivert) en Tobias Lauritsen neemt de ploegt van Maurice Steijn geflatteerd een 0-2 voorsprong tegen de Utrechters, gedreven door de energieke en intelligente middenvelder Bozdogan. De verdiende aansluitingstreffer van de tot dan toe tamelijk onzichtbare Douvikas zorgt er later voor dat de fanatiek meelevende FC Utrecht-aanhang zich nóg luider laat horen. Dit is wat ze willen zien, de fans op de Bunnik Side; een elftal dat de tegenstander brutaal bij de keel durft te pakken.

Vragen zijn er op zo’n avond niettemin ook. Waarom wordt de onervaren Kluivert juist in zo’n belangrijke wedstrijd voor de leeuwen gegooid als vervanger van de geschorste Mike van der Hoorn? Was beginnen met Modibo Sagnan niet logischer geweest tegen een spits met de reputatie van Lauritsen? Had Bas Dost niet eerder ingebracht kunnen worden, dan vijf minuutjes voor tijd?

Eén troost voor FC Utrecht: hopeloos is de situatie nog niet. Aan dat adagium kan de ploeg zich vasthouden in aanloop naar de return van zondag op Het Kasteel: hoop doet leven.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal