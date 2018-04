Sparta zet Twente op rand afgrond met zege op NAC

Door Dennis van Bergen



Als mevrouw Duarte het raam van haar zolderkamer open heeft staan, een straat verderop, kan ze Het Kasteel vanavond moeiteloos horen juichen, in de tweede helft van Sparta - NAC. Eerst wanneer haar zoon Deroy Duarte, het kind van Spangen, met gebalde vuisten over de plastic grassprieten zijn doelpunt viert. Later wanneer Stijn Spierings dat opnieuw doet. Dat de Bredanaars in de tussentijd op gelijke hoogte zijn gekomen via Sadiq Umar, doet dan niet meer ter zaken. Met de 2-1 nemen de Rotterdammers weer afstand van hekkensluiter FC Twente. De Bredanaars? Voor hen komt de nacompetitie angstvallig dichtbij.



Sparta - NAC is deze avond die niet per se heel goed is. Wat wil je ook, gezien de spanning die er op staat. Hekkensluiter FC Twente won gisteren met 2-0 van PEC Zwolle, terwijl nummer zestien niet heel verrassend punten afsnoepte van kersvers landskampioen PSV (2-2). En die spanning komt ontegenzeggelijk tot uitdrukking op Het Kasteel, waar de ploegen elkaar kwalitatief weinig ontlopen. De strijdende ploeg van Dick Advocaat is voor rust een aantal maal dichtbij via Ahannach (schot gekeerd) en Paco van Moorsel (lat). Aan de andere kant treffen de voetballend betere Bredanaars via Mitchell te Vrede en Paolo Fernandes (tweemaal) evenmin doel, ondanks de vrij riante posities waarin ze staan.



Het tekent misschien wel de twijfel en zorgen waaronder NAC en Sparta de laatste weken gebukt gaan. In Breda loopt het Spaanse dribbelaartje Manu Garcia, die zijn publiek zoveel verwende dit jaar, op zijn laatste benen. Een ander, Thierry Ambrose, is er vanwege blessureleed helemaal niet meer bij. Anderzijds moet Sparta het voor de restant van dit seizoen doen zonder de beoogde doekpuntmaker Michiel Kramer en zo blijkt vermoedelijk ook zonder Soufyan Ahannach. Hij valt kort voor rust uit met, naar verluidt, een beenbreuk nadat hij ongelukkig terecht komt na een onschuldige botsing met NAC-verdediger Menno Koch.



Ploegen in verdrukking, zo wil het cliché, zit het immers zelden mee. En daarvan vormt deze zwoele zomeravond op Spangen een blauwdruk. Met name NAC ondervindt het, wanneer scheidsrechter niet voor een penalty fluit wanneer Sparta-verdediger Sander Fischer zijn Bredase collega Pablo Mari neertrekt in het zestienmetergebied. Anderzijds heeft Fred Friday, vervanger van de geschorste Kramer, kort voor tijd pech als zijn inzet uiteen spat op de paal naast NAC-doelman Nigel Betrams, die eerder al attent was op.



En daarmee lijkt de vermakelijk degradatiekraker uiteindelijk in een terecht gelijkspel te eindigen. Totdat invaller Stijn Spierings even daarna alsnog scoort voor de Rotterdammers. De man die al weken niet in de plannen voorkomt van Advocaat, bezorgt de coach daarmee misschien wel het belangrijkste doelpunt van dit seizoen. Na een zenuwslopende avond leeft Sparta weer. En NAC? Dat moet na deze avond nadrukkelijker vrezen voor de play-offs.